اليوم السابع
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الخميس، 04 مارس 2021 10:14 م
خالد صلاح
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المراكز الأفريقية للأمراض: 28 إصابة و11 وفاة جراء تفشي إيبولا في الكونغو وغينيا

الخميس، 04 مارس 2021 08:52 م
المراكز الأفريقية للأمراض: 28 إصابة و11 وفاة جراء تفشي إيبولا في الكونغو وغينيا مكافحة الإيبولا أرشيفية
أ ش أ

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 أكدت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التابعة للاتحاد الافريقي، إبلاغ الدول الاعضاء عن إجمالي 28 حالة إصابة بمرض فيروس الإيبولا، و 11 حالة وفاة.
 
وأوضحت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض - في بيان إحصائي عن تفشي وباء إيبولا - أن جمهورية الكونغو الديمقراطية أكدت 11 إصابة و4 وفيات، فيما سجلت غينيا 17 حالة و 7 وفيات. 
وأوضحت المراكز أن سيراليون حققت في 13 حالة بشأن الإصابة بفيروس إيبولا، لكنها أكدت سلبية كل الحالات. 
 
يذكر أن المركز الافريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها يدعم البلدان الافريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية ، كما يسعى أيضاَ إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الامراض على القارة.

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الكونغو

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