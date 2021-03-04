المبعوث الأمريكى يطالب الحكومة الأفغانية وطالبان بإيجاد طريق لتسوية سياسية

كتب أحمد عرفة

قال خليل زاد المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان: اختتمت 3 أيام مثمرة من المشاورات بالعاصمة الأفغانستانية كابول مع المسؤولين الحكوميين وقيادات مدنية، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضاف المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان: على الحكومة الأفغانية وطالبان إيجاد طريق لتسوية سياسية ووقف إطلاق نار دائم.

وتابع المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان: ناقشت في كابل خيارات وبدائل مختلفة لدفع التسوية إلى الأمام، موضحا أن هناك دعم واسع النطاق للتحرك بسرعة أكبر وتحقيق سلام عادل وقد شجعني ما سمعته من الأفغان.

وفى وقت سابق، أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتسوية الأفغانية، ضمير كابولوف، أن العمل جارى على عقد لقاء دولي حول أفغانستان في موسكو.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضح المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى شأن التسوية الأفغانية أن روسيا تتعاون مع شركائها الدوليين في إعداد اللقاء، لافتا إلى أن الحديث يدور عن اجتماع جديد لدول "الثلاثية" المعنية بالتسوية في أفغانستان (روسيا، الولايات المتحدة، الصين)، بمشاركة باكستان وربما إيران.