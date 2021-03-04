المبعوث الأمريكى لأفغانستان يدعو إلى تسريع وتيرة مفاوضات السلام

كتب أحمد عرفة

دعا خليل زاد المبعوث الأمريكي لأفغانستان إلى تسريع وتيرة المفاوضات بين الحكومة الأفغانية، وحركة طالبان للتوصل إلى اتفاق سلام، وفقا لمصادر إعلامية.

وقال المبعوث الأمريكي لأفغانستان إن مطلب انسحاب القوات الأجنبية والأمريكية نهاية أبريل ليس نهائيا.

يأتى هذا بعدما قال المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان، إنه اختتم 3 أيام مثمرة من المشاورات بالعاصمة الأفغانستانية كابول مع المسئولين الحكوميين وقيادات مدنية، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضاف المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان: على الحكومة الأفغانية وطالبان إيجاد طريق لتسوية سياسية ووقف إطلاق نار دائم.

وتابع المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان: ناقشت في كابل خيارات وبدائل مختلفة لدفع التسوية إلى الأمام، موضحا أن هناك دعم واسع النطاق للتحرك بسرعة أكبر وتحقيق سلام عادل وقد شجعني ما سمعته من الأفغان.