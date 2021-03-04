"العربية للتصنيع" تستقبل وفد المتدربين من الإذاعيين الأفارقة

كتب زكى القاضى

أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتعزيز التعاون والتكامل مع الأشقاء الأفارقة، مشيرا إلى أن العربية للتصنيع تضع كافة خبراتها وإمكانياتها البشرية والتكنولوجية للتعاون والشراكة مع أشقائنا بالقارة الإفريقية، وتبادل الخبرات والتدريب في العديد من مجالات الصناعة المختلفة.

وأعرب "التراس"، عن اعتزازه بزيارة الوفد الأفريقى، باعتبارها فرصة لتعزيز الصورة الحقيقية عن إمكانيات الصناعة المصرية، ودعم العلاقات بين مصر وأشقائها الأفارقة.

جاء هذا على هامش زيارة وفد الإذاعيين الأفارقة الناطقين باللغة العربية، فى إطار الدورة التدريبية المتقدمة رقم 10، والتى تنظمها وزارة الدولة للإعلام بالتعاون مع وزارة الخارجية.

تعد هذه الزيارة، تأكيدا للتواصل المستمر بين الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الدولة للإعلام، حيث تتم مثل هذه الزيارات بشكل سنوى، وذلك بهدف إطلاع الدارسين والمتدربين من كافة الدول الأفريقية الشقيقة علي نشاط الهيئة، وما تقوم به من مجهودات، لتعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا الحديثة، فضلا عن دعم وتبنى تنفيذ الابتكارات القابلة للتطبيق الصناعى.

وحرص المهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان مدير عام الهيئة العربية للتصنيع على فتح حوار مفتوح مع وفد المتدربين، والذى ضم العديد من مختلف الدول الأفريقية الشقيقة، مشيرا إلى أن العربية للتصنيع تعد أحد قلاع الصناعة بفضل جهود أبنائها علي مدار الأجيال، مشيرا إلي تاريخ تأسيس الهيئة ودورها القومي كأحد نتائج إنتصارات حرب أكتوبر، ودورها فى تلبية احتياجات الأشقاء العرب والأفارقة من الصناعات الدفاعية والمدنية.

وأشار"عثمان" إلى اهتمام الهيئة بتدريب الكوادر البشرية، وفقا لآليات التحول الرقمى، وتعميق التصنيع المحلى، ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة بالشراكة مع كبريات الشركات العالمية فى العديد من مجالات الصناعة، ومنها الصناعات الدفاعية والعربات المدرعة ومجالات الطاقة المتجددة والاتصالات والإلكترونيات والتابلت والتحول الرقمي والصناعات الطبية ومحطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحي، ومشروعات النقل الكهربائي الذكي والسكك الحديدية، وتحويل السيارات للعمل بالطاقات النظيفة واللمبات الليد، ومجال ترشيد المياه والطاقة والأثاث المكتبي، وغيرها من مجالات التنمية الشاملة.

وخلال تفقد معرض منتجات العربية للتصنيع، أبدي وفد الإذاعيين الأفارقة إعجابهم بمنتجات الهيئة المتنوعة وقدراتها التصنيعية لتطوير التكنولوجيا بأساليب علمية، لتحقيق أعلى نسب للتصنيع المحلي، ونقل وتوطين التكنولوجيا، بالتعاون مع الخبرات الدولية، مشيدين بمجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمد جسور التواصل والتعاون مع الأشقاء الأفارقة، وتعزيز التبادل التجاري وعودة العلاقات المصرية الأفريقية لعهدها الذهبي .

كما توجه الوفد الأفريقى، لزيارة ميدانية لتفقد عدد من وحدات العربية للتصنيع، ومنها مصنع الإلكترونيات والشركة العربية للطاقة المتجددة وأكاديمية الهيئة للتدريب وفقا لآليات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، حيث أبدوا إعجابهم بخطوط الإنتاج، والتى لا تقل عن مثيلاتها بأحدث المصانع عالميا، واطلعوا علي الخطط المستقبلية التى تقوم بها العربية للتصنيع، لدعم خطة الدولة للرقمنة، وتحديث خطوط الإنتاج، وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

وفي سياق متصل، أوضح المهندس أحمد مكي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بنية، أثناء حضوره زيارة وفد الإذاعيين الأفارقة الناطقين باللغة العربية، أن هذه المرحلة تشهد اهتماما حكوميا متزايدا بتعزيز كافة الجهود لتحقيق التحول الرقمي، موضحا أنه من خلال الشركات التابعة لشركة "بنية" والتي تعمل عبر مختلف قطاعات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تقدم "بنية" مجموعة واسعة من الحلول والخدمات الرقمية في مختلف القطاعات، وتستهدف تعزيز خطة الدولة للتحول الرقمي باستخدام أحدث التقنيات والتطبيقات الذكية، فضلا عن ضخ الاستثمارات لتنفيذ بنية تحتية تكنولوجية متطورة بمصر، وايضا التوسع في الخدمات الرقمية بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط.