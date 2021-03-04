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الرئيس السيسى ناعيًا كمال عامر: فقدت مصر أغلي الرجال معلمى وأستاذى وقائدى

الخميس، 04 مارس 2021 04:22 م
الرئيس السيسى ناعيًا كمال عامر: فقدت مصر أغلي الرجال معلمى وأستاذى وقائدى الرئيس السيسي
كتب محمد الجالى

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نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب كمال عامر الذى وافته المنية صباح اليوم الخميس.
 
 
وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" : لقد فقدت مصر اليوم واحدًا من أغلى رجالها، معلمي وأستاذي وقائدي اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.. كان الفقيد خير معلم وقائد، مخلصًا وأمينًا لتراب هذا الوطن حتى آخر لحظة في حياته.. اللهم ارحم الفقيد الغالي، وألهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.
 
الرئيس السيسى ناعيًا كمال عامر فقدت مصر أغلي الرجال معلمى وأستاذى وقائدى

 


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