اليوم السابع
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التحقيق مع سيدة وابنها استوليا على 17 مليون جنيه بزعم توظيفها في الأدوية

الخميس، 04 مارس 2021 12:00 ص
التحقيق مع سيدة وابنها استوليا على 17 مليون جنيه بزعم توظيفها في الأدوية اموال - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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تباشر النيابة العامة، اليوم الخميس، التحقيق مع متهمة اشتركت مع ابنها في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة وتوزيع الأدوية.

 

وتواجه النيابة المتهمين بالتحريات الأمنية التي أعدتها الأجهزة المختصة، والتي كشفت قيامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة وتوزيع الأدوية، نظير أرباح شهرية لكل منهم، وتلقيا مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها 17 مليون، و450 ألف جنيه، بقصد توظيفها لهم مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنهما توقفا عن سداد الأرباح ورفضا رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

 

وأضافت التحريات أن المتهمة الرئيسية زعمت استثمار الأموال في مجال تجارة وتوزيع الأدوية، نظير أرباح شهرية لكل منهم، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامهم مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنها امتنعت عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

 

عقب تقنين الإجراءات تمكنت المباحث من ضبط المتهمة، وبسؤالها أقرت بمضمون ما تقدم، وأضافت بخسارته للمبالغ المالية الخاصة بالمبلغين في أعمال التجارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق وضبط نجلها الهارب.

 


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