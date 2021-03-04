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التحالف العربى يعترض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط بالسعودية

الخميس، 04 مارس 2021 12:20 ص
التحالف العربى يعترض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط بالسعودية الحوثين فى اليمن
كتب أحمد عرفة

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أكدت قناة "الإخبارية" السعودية الأربعاء، أن قوات التحالف العربي في اليمن التي تقودها السعودية، اعترضت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط في المملكة.

وفى وقت سابق أعلن التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية، الأحد الماضى، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة سادسة أطلقتها ميليشيا باليمن باتجاه المملكة.

يذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على اثنين من القيادات العسكرية في جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن متهمة إياهما بإطالة أمد الحرب الأهلية في البلاد وتفاقم الأزمة الإنسانية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنها أدرجت على القائمة السوداء منصور السعدي رئيس أركان القوات البحرية الحوثية وأحمد علي أحسن الحمزي قائد القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي اليمنية المتحالفة مع الحوثيين.
 
 

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