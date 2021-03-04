البحث العلمى: 6 مشروعات مصرية فائزة فى مجال البحوث التطبيقية والابتكار

كتب محمد صبحى

أعلنت أكاديمية البحث العلمي أسماء 6 مشروعات بحوث تطبيقية وابتكارية فائزة في المرحلة الأولي ضمن التعاون الثنائي بين الأكاديمية ووكالة التقنية والابتكار في دولة جنوب أفريقيا، وذلك في إطار تنفيذ اتفاقية التعاون المشترك بين الأكاديمية والوكالة والتي تم توقيعها في نهاية 2019.



وأوضح البيان الصادر عن الأكاديمية اليوم الخميس، أنه ورد للأكاديمية عدد 33 مقترح بحثى خلال النداء الذى أُعلن عنه في يونيو الماضي، وتم الاتفاق على 28 مقترح مستوفاة الشروط بين الجانبين المصرى والجنوب إفريقي، وتم تقييمها بواسطة وحدة التقييم الفنى بالأكاديمية وتبادل النتائج مع الجانب الجنوب إفريقي، واتفق الطرفان على تمويل 6 مشروعات بتكلفة اجمالية قدرها مليون ومئتان ألف جنيه لكل مشروع بحد أقصى للمشروع كاملاً خلال عامين، على أن تنتهي هذه المشروعات بتقديم منتجات وحلول تقنية تخدم اقتصاد كلاً من البلدين.



وذكرت أكاديمية البحث العلمى، أن المشروعات الفائزة معلنة على موقع الأكاديمية، وإن المشروعات من مراكز بحثية وجامعات حكومية وخاصة وهم ، مركز بحوث الهندسة الزراعية، المركز القومي للبحوث، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، جامعة الإسكندرية، جامعة مدينة السادات.



ومن الجدير بالذكر أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تولي أهتمام كبير لتعزيز التعاون العلمي بين مصر والدول الأفريقية، حيث يتيح مثل هذا التعاون بين أكبر داعمين للابتكار فى شمال وجنوب القارة تبادل الخبرات بين الجانبين وتوحيد الجهود لإيجاد حلول للتحديات المشتركة التي تواجه دول القارة الأفريقية، كما أن هذا التعاون يفتح مجالاً ممتازاً للتعاون بين مصر وجنوب أفريقيا في مجالات التكنولوجيات الناشئة، والصحة، والزراعة، والمياه وغيرها من المجالات، ويوفر منصة لتعزيز القدرة علي الابتكار وتبادل الخبرات بين البلدين ونقل وتوطين التكنولوجيا.