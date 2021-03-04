الانتهاء من تركيب بلاط 38 حارة بنسبة تنفيذ 95% بمساحة 6 آلاف متر فى المنيا

قال العميد محمد صلاح رئيس مركز المنيا، إنه تم الانتهاء من تركيب بلاط 38 حارة بنسبة تنفيذ بلغت 95% بمساحة 6 آلاف متر.

وتابع هشام فايز نائب رئيس مدينة المنيا، أعمال خطة البلاط القائمة بشوارع حي غرب المنيا والتي أوشكت على الانتهاء بنسبة تنفيذ 95% بواقع 6 آلاف متر بلاط انترلوك.

وكلف المقاول المنفذ بتلافي عدد من الملاحظات أثناء تفقده العمل بحارة المفتش المتفرعة من شارع وابور الحليج، منها إعادة رفع بلاط الانترلوك، وإعادة دك التربة مرة أخرى لعدم دكها جيدا.

كما وجه باختبار أغطية الغرف الموجودة والجاري تركيبها على بيارات غرف التفتيش الغير مطابقة حيث وجه بسرعة أخذ عينة من بلاط الانترلوك على الطبيعة وعمل الاختبارات اللازمة لبيان مدى مطابقتها للمواصفات الفنية مع تأكيده أن تعليمات رئيس المدينة بسرعة أعمال البلاط لفتح الحركة أمام المواطنين ومتابعة جودة التنفيذ وفق المواصفات الفنية.