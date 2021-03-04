اليوم السابع
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الخميس، 04 مارس 2021 11:59 ص
خالد صلاح
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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 14 فلسطينيا من الضفة الغربية

الخميس، 04 مارس 2021 11:59 ص
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 14 فلسطينيا من الضفة الغربية قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، 14 فلسطينيا من الضفة الغربية، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اعتقلت 5 فلسطينيين من بلدة العيسوية فى القدس، و3 من نابلس، و3 آخرين من بيت لحم.

وأضافت الوكالة أن الاحتلال اعتقل أسيرين محررين من مخيم جنين، وشابا من قرية صفا غرب رام الله.
 

وفي سياق أخر، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزلاً في بلدة اليامون غرب جنين، وداهمت عدة أحياء وسط إطلاق القنابل الصوتية في خطوات استفزازية، وكثفت من تواجدها العسكري ونصب الحواجز في محيط المحافظة.
 


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