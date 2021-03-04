اليوم السابع
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الاتحاد الأوروبي: يتعين على صربيا وكوسوفو استئناف المحادثات بشأن تطبيع العلاقات بينهما

الخميس، 04 مارس 2021 01:00 ص
الاتحاد الأوروبي: يتعين على صربيا وكوسوفو استئناف المحادثات بشأن تطبيع العلاقات بينهما الاتحاد الاوروبي
بروكسل (أ ش أ)

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 قال المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي ، إنه يتعين على صربيا وكوسوفو استئناف المحادثات فيما يتعلق بتطبيع العلاقات بينهما إذا كانتا تريدان تحقيق تقدم في الالتحاق بالكتلة الأوروبية.

وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية أن "ميروسلاف لاجاك" وصل إلى العاصمة الصربية بلغراد بعد أن زار بريشتينا في وقت سابق في بداية جولته بالمنطقة.

ونقلت الشبكة عن لاجاك قوله، بعد اجتماع مع رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تتوقع أن يمضي الجانبان قدماً في هذا الصدد.

وأضاف لاجاك أن "الحوار أساسي لكلا الجانبين للمضي قدماً في طريقهما الأوروبي".

وأعلنت كوسوفو استقلالها عن صربيا في عام 2008، إلا أن بلغراد لا تقبل ذلك، كما توسط الاتحاد الأوروبي في محاولة لتطبيع العلاقات، لكن الحوار توقف العام الماضي.

 


كوسوفو

صربيا

الاتحاد الأوروبي

تطبيع العلاقات

ميروسلاف لاجاك

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