استمرار حبس عاطل 15 يوما بتهمة سرقة مبلغ مالى من خزينتى مصنع فى القطامية

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مبلغ مالى من داخل مصنع فى منطقة القطامية، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم، للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

تلقى قسم شرطة القطامية، بلاغا من صاحب مصنع لصناعة المثلجات ومنتجات الألبان كائن بدائرة القسم، باكتشافه كسر 2 خزينة حديدية، وسرقة مبلغ مالى من داخلهما، وكذلك سرقة بعض المحتويات، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بعد الفحص تبين وجود كسر بالشباك الخلفى للمصنع، وآثار عنف بالخزينتين، وبتكثيف التحريات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته "أجنة حديدية، شاكوش، مفك"، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب التسلق وكسر الشباك، وأقر بسرقة مبلغ مالى من داخل إحدى الخزينتين عقب تمكنه من فتحهما باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته وبعض محتويات الشركة ولاذ بالفرار، وتم بإرشاده ضبط المسروقات بمكان إخفائها، وأكد إنفاقه المبلغ المالى الذى استولى عليه على متطلباته الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.