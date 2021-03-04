اليوم السابع
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الخميس، 04 مارس 2021 08:59 م
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اختيار 3 أمهات مثاليات بالبحيرة للمنافسة على مستوى الجمهورية

الخميس، 04 مارس 2021 08:00 م
اختيار 3 أمهات مثاليات بالبحيرة للمنافسة على مستوى الجمهورية اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أهمية دور الأم فى إعداد وتربية الأجيال وإعدادهم لحمل لواء البناء وتنمية الروح الوطنية، لافتا إلى اختيارعدد 3 أمهات من المتقدمات بالإضافة إلى أم رعاية بديلة وأم من ذوى الاحتياجات الخاصة ذوى الهمم العالية وأم من مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية لإرسالهن إلى وزارة التضامن الاجتماعى لتكريمهم فى احتفالية الجمهورية ضمن احتفالات عيد الأم لعام 2021 بحضور ممثل عن المجلس القومى للمرأة.
 
وأضاف محافظ البحيرة، فى بيان له، إلى تكريم كل أم كافحت من أجل أبنائها لتربيتهم ووضعهم على الطريق الصحيح، وفى هذا السياق قام اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة بتشكيل لجنة لاختيار الأمهات المثاليات بالمحافظة لتكريمهن خلال أعياد الجمهورية بعيد الأم 2021.
 
واجتمعت اليوم لجنة اختيار الأمهات المثاليات برئاسة الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ وبحضور الدكتورة فايزة زايد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى.
 
كما تم استعراض محافظ البحيرة عدد 30 حالة مرشحة للأم المثالية من جميع مراكز المحافظة، وتم تناول قصص كفاحهن فى تربية أبنائهن بدون ذكر أسمائهن أو محل إقامتهن تحقيقا لمبدأ الشفافية والحيادية.
 

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