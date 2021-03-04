اليوم السابع
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إحالة المتهمين بالشروع فى اختطاف شاب أمام قسم شرطة ببورسعيد للجنايات

الخميس، 04 مارس 2021 02:59 م
إحالة المتهمين بالشروع فى اختطاف شاب أمام قسم شرطة ببورسعيد للجنايات محكمة - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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أحال المستشار نبيل أبو زينه، المحامي العام الأول لنيابة بورسعيد الكلية، المتهمين بالشروع في اختطاف شاب بالإكراه أمام قسم شرطة الزهور بمحافظة بورسعيد إلى محكمة الجنايات.

ترجع القضية رقم 7152 لسنة 2020 جنايات الزهور، والمقيدة برقم 1495 لسنة 2020 جنايات كلي بورسعيد، إلى الأول من ديسمبر عام 2020، لواقعة الشروع في اختطاف شاب يبلغ من العمر 33 عامًا.

قال الشاب في أقواله أمام نيابة بورسعيد الكلية، إنه نشبت مشاجرة بينه وبين اثنين آخرين وتعديا عليه بالضرب، وحال اتخاذه إجراءات الإبلاغ عن تلك الواقعة بقسم شرطة الزهور، وقيامه بتصوير بطاقة الرقم القومي له أمام القسم، فوجئ بسيارة تاكسي تقف أمامه، ونزل المتهمان منها وأخذا يجذباه عنوة إلى داخل السيارة، تمهيدًا لخطفه إلى مكان غير معلوم، إلا أن مقاومته لهما بالاشتراك مع آخر حال بينهما وبين جريمتهما.

وتبين أن المضبوطات عبارة عن "سلاح ناري - فرد خرطوش - عيار 12 صالح للاستعمال وسبق الإطلاق به، وطلقتين عيار 12 صالحة للاستعمال، وصالحة للاستعمال على السلاح الوارد للفحص".


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