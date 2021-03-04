أول متلقى للقاح كورونا ببنى سويف: مدفعتش ولا جنيه فى التطعيم

بنى سويف هانى فتحى

قال نشأت عياد، أول مواطن تلقى لقاح كورونا من فئة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بمحافظة بنى سويف: "مدفعتش ولا جنيه".



نشأت عياد أول مواطن تلقى لقاح كورونا

وأكد المواطن، المقيم بمدينة الواسطى شمال بنى سويف، إن الدولة المصرية أعطت اهتماما كبيرا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وأن ما تقدمه الدولة المصرية من لقاح كورونا لم يحدث فى الدول المنتجة للمصل.

وأضاف المواطن، أنه تلقى اللقاح بعد 72 ساعة من التسجيل على موقع وزارة الصحة، مشيرا إلى أنه تلقى اللقاح مجانا.

كان قد شهد الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، بدء فعاليات تطعيم الفئات المستهدفة من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بلقاح كورونا بمستشفى بنى سويف التخصصى، ممن قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكترونى المخصص من وزارة الصحة للحصول على اللقاح، وذلك بحضور الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة والدكتور صلاح جودة مدير المستشفى التخصصى.

وتابع المحافظ، بمبنى العيادات الخارجية، جانباً من مرحلة ما قبل التطعيم من قياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي، واستمع لشرح موجز لآلية تلقى اللقاح بدايةً من تسجيل البيانات، وموعد تلقى الجرعة الثانية وطريقة التواصل مع متلقى اللقاح.