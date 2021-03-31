4 أمراض مزمنة تزيد فرص دخول مصابى كورونا المستشفى

كتبت فاطمة خليل

معظم الأشخاص يصابون بأعراض خفيفة من فيروس كورونا ويمكن علاجها فى المنزل، لكن بالنسبة لبعض المرضى يمكن أن يسبب كورونا أعراضاً شديدة تتطلب دخول المستشفى وقد يؤدى إلى الوفاة، وهناك بعض الحالات المرضية التى قد تجعل مرضى كورونا أكثر عرضة لدخول المستشفى، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

ما الذى يجعل دخول المستشفى بسبب كورونا أمرًا مخيفًا للغاية؟

بعض الأشخاص لديهم مخاطر أعلى للإصابة بكورونا أو الإصابة بأعراض شديدة، وبعض الحالات والعوامل الطبية تجعل الشخص أكثر عرضة لدخول المستشفى بعد كورونا، بغض النظر عن العمر.

وبشكل أكثر تحديدًا تم ربط 4 حالات أو أمراض مصاحبة تسببت فى الحد الأقصى من المضاعفات المرتبطة بكورونا ودخول المستشفى.

وذكرت الدراسات الأحدث التى نُشرت فى مجلة جمعية القلب الأمريكية أن هذه الأمراض المصاحبة أدت أيضًا إلى زيادة مخاطر دخول المستشفى.

هل يمكن السيطرة على عوامل الخطر للإصابة بكورونا؟

بينما يشير الأطباء إلى أن إعطاء الأولوية للرعاية والحاجة لأولئك الذين يعانون من أمراض موجودة مسبقًا يمكن أن ينقذ الناس من مخاطر شديدة، لاحظ الباحثون المشاركون فى الدراسة أيضًا أن معظم حالات دخول المستشفى يمكن تجنبها بسهولة، إذا تمت السيطرة على الأمراض المصاحبة أو إدارتها بفاعلية فى غضون 6 -8 أسابيع مع اتباع نظام غذائى عالى الجودة وعلاجات لنمط الحياة.

وأظهر تحليل أكثر من 5000 مريض من نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية والمعدلات الأساسية للحالات الصحية أن هذه الحالات الأربعة هي الأكثر خطورة وتشمل ما يلي:

مرض السكرى

مرض السكري هو أحد أكبر الأمراض المرتبطة بخطر الإصابة بفيروس كورونا، وفى حين أن هناك تقارير ناشئة تشير إلى أن محاربة كورونا يمكن أن تزعج مستويات الجلوكوز ويؤدى ذلك إلى الإصابة بمرض السكرى لدى الأشخاص، فإن مرض السكرى غير المنضبط يعرض الأشخاص لخطر كبير للإصابة بكورونا في المستشفى ويزيد من مخاطر الوفاة أيضًا.

وقد لوحظ أيضًا أن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري لديهم مخاطر أعلى بشكل استثنائى للإصابة بأعراض غريبة لكورونا، مثل أصابع كوفيد والتهاب الجلد.

وقد يستغرق الأمر أيضًا وقتًا أطول قليلاً من المعتاد حتى يتعافى مرضى السكرى أيضًا يمكن أن يدعو أيضًا إلى أمراض أخرى ويجعل من الصعب محاربة فيروس كورونا.

السمنة

السمنة ليست مجرد مصدر قلق صحى كبير لكنها تزيد بشكل كبير من خطر المضاعفات والشدة المرتبطة بكورونا، وفي حالة مثل السمنة المرضية يمكن أن يؤدي الالتهاب الحاد إلى استجابة مناعية متأخرة أو ناقصة.

بصرف النظر عن ذلك، ترتبط السمنة أيضًا بالعديد من الأمراض والمخاطر الصحية الأخرى التي يمكن أن تهدد مناعة الفرد وتعرضه للخطر.

ولاحظت بعض الدراسات في العام الماضي أيضًا أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة لديهم قابلية أكبر للتعرض لعاصفة السيتوكين، والتي تجعل جهاز المناعة في الجسم ينقلب على نفسه نظرًا لأن لديهم أيضًا مستوى أعلى من المعتاد من البروتينات المنظمة للمناعة في الجسم، المعروف أيضًا باسم السيتوكينات، والذي ، في بعض الحالات ، يمكن أن يجبر الجهاز المناعي على إساءة تفسير الإشارات وإتلاف الخلايا والأنسجة السليمة.

وقد تكون هناك تحديات إضافية تعيق التعافي في المستشفى من التحديات مثل دعم جهاز التنفس الصناعي، وانخفاض سعة الرئة، ومقاومة الأنسولين والوجود العالي لمستقبلات ACE2، يجب تصحيح السمنة ومستويات مؤشر كتلة الجسم المرتفعة دفعة واحدة.

ارتفاع ضغط الدم

يمكن أن يؤدى ارتفاع ضغط الدم أو مستويات ضغط الدم غير المنظمة مرة أخرى إلى الاعتلال المشترك السيئ لكورونا، كما أشارت النتائج الأولية التي أجريت خلال العام الماضى للوباء إلى أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أكثر عرضة للإصابة بأعراض أسوأ أو الوفاة من كورونا.

ولاحظ تحليل البيانات من المستشفيات فى الولايات المتحدة والصين أيضًا أن مستويات ضغط الدم غير المُدارة كانت مرضًا شائعًا، تؤثر على ما بين 30% إلى 50% من المرضى.

لا يؤدى التحكم السيئ فى ضغط الدم إلى جعل الشخص عرضة لضعف المناعة فحسب، بل قد يزيد أيضًا من وجود مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين وحاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين (ARBs) فى الجسم، وهى إنزيمات يستخدم فيروس كورونا لإلصاق نفسه ومهاجمة الجسم.

هذه المستقبلات والمثبطات، على الرغم من وجودها بشكل طبيعى، يمكن أيضًا زيادتها عن طريق الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم، ما يعرض المرضى لخطر متزايد للضعف والشدة.

مشاكل القلب والأوعية الدموية

القلب هو أحد أكثر الأعضاء تأثراً بفيروس كورونا وفقًا لدراسة نُشرت فى JAMA Cardiology، فإن ما يقرب من 78% من المرضى المتعافين يعودون إلى المستشفيات يشكون من أمراض القلب.

وتشير الدلائل الجديدة الآن إلى أن مشاكل القلب يمكن أن تصيب أيضًا أولئك فى الأيام الأولى من الإصابة، حتى بالنسبة لأولئك الذين لا تظهر عليهم أعراض واضحة.

ويتفق الأطباء الآن أيضًا على أن كورونا يهدد الكثير من المخاطر لأولئك المتأثرين بأمراض القلب والأوعية الدموية والقلب.