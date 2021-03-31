اليوم السابع
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وزير الآثار يكشف آخر تفاصيل موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة

الأربعاء، 31 مارس 2021 10:26 م
وزير الآثار يكشف آخر تفاصيل موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار
إبراهيم سعيد

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قال الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، إننا نعمل على ترتيب القطع الأثرية داخل القاعات بمتحف المصرى ونراجع الفيلم التسجيلى الذى سيتم عرضه يوم الافتتاح، مؤكدا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" مع الإعلامى أحمد موسى، المذاع على فضائية صدى البلد، أن العاملون فى متحف الحضارة يعملون ليلا ونهارا من أجل الانتهاء قبل يوم الافتتاح.

وأضاف الوزير، أن العالم فى انتظار احتفالية موكب المومياوات، مضيفا أن الأوبرا المصرية هى المنظمة للعروض فى احتفالية موكب المومياوات الملكية.

وأشاد وزير السياحة والآثار بالإعلام المصرى لجذب الشارع المصرى للاهتمام باحتفالية موكب المومياوات الملكية وفنانو مصر يشاركون فى احتفالية موكب المومياوات الملكية.


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