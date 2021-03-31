ميرور: تراجع وفيات كورونا بين كبار السن بنسبة 97% ببريطانيا

كتبت هند عادل

كشف تقرير لصحيفة ميرور البريطانية عن انخفاض معدلات الوفاة بسبب فيروس كورونا بين كبار السن خاصة في فئة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا بنسبة 97 % في عشرة أسابيع وسط حملة تلقيح جماعية وشهور من الإغلاق ببريطانيا

ووفقا للتقريرأكد تحليل معدلات الوفيات يظهر أنها انخفضت بسرعة أكبر بين المجموعات التي تم تطعيمها، حيث أقل من نصف جميع الوفيات تقع الآن في أكثر من 80 عامًا ، مقارنة بنحو الثلثين قبل طرح اللقاح.



وفيات كورونا

وقال كريستوفر سنودون، من معهد الشؤون الاقتصادية البريطانية تجاوز برنامج التطعيم كل التوقعات حيث أصبح 90 % من المتقاعدين لديهم أجسام مضادة ، ويأتي ذلك وسط مخاوف من موجة ثالثة في جميع أنحاء أوروبا تكافح زيادة في حالات كوفيد 19، حيث تشهد فرنسا حاليًا حوالي 36ألف حالة يوميًا ، بينما يوجد 22ألف حالة يوميًا في إيطاليا و 16ألف حالة يوميًا في ألمانيا.

فيما كشف تقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن أنه ستتم إضافة الأشخاص الأصحاء الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا، والذين يعيشون مع شخص بالغ يعانى من ضعف فى جهاز المناعة إلى قائمة الأشخاص ذى الأولوية للحصول على لقاح فيروس كورونا فى بريطانيا، حيث أكد وزير الصحة مات هانكوك أن جميع البالغين الذين يتشاركون المنزل مع شخص يعانى من نقص المناعة سيحصلون على لقاح بحلول منتصف أبريل.

ووفقا للتقرير من بين هؤلاء الأشخاص الذين يعيشون مع شخص يخضع للعلاج الكيميائى، أو مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية أو سرطان الدم، أو يتعاطون أدوية لتثبيط جهاز المناعة لديهم بعد زراعة الأعضاء لذلك، وعلى الرغم من أن المرضى أنفسهم مدرجون بالفعل على قائمة الأولويات وتم تطعيمهم باللقاح، فإن حقن وتحصين أسرهم سيحميهم بشكل أكبر من خلال منع وصول الفيروس إلى منازلهم.