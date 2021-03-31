مفتى الجمهورية ناعيا الدكتور كمال الجنزورى: كرس حياته لخدمة الوطن

كتب لؤى على

نعى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء المصري الأسبق، الذي توفي اليوم الأربعاء عن عمر يناهز 88 عامًا.

وتقدم مفتي الجمهورية في بيانه الذي أصدره اليوم، الأربعاء، بخالص العزاء والمواساة للشعب المصري ولأسرة فقيد الوطن في وفاة أحد رموز الوطنية المصرية وأحد أقطابها الذين قدموا خدمات جليلة للوطن طوال عمله، حيث كرَّس حياته لخدمة الوطن .

وتوجه المفتي بالدعاء للمولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه وطلابه من الأجيال المختلفة الصبر والسلوان "إنَّا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن الدكتور كمال الجنزوري قد ولد بمحافظة المنوفية بتاريخ 12 يناير 1933، وتولى رئاسة وزراء مصر في الفترة من 4 يناير 1996، إلى يوم 5 أكتوبر 1999، ثم عاد لمنصبه مرة أخرى بأمر من المجلس العسكري، بتاريخ 25 نوفمبر 2011 .