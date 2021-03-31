مباحث الجيزة: لا شبهة جنائية فى وفاة مسن عثر أقاربه على جثته متحللة

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أنه لا شبهة جنائية، في واقعة العثور على جثة مسن في حالة تحلل داخل مسكنه، وأشارت التحريات إلى أن الوفاة طبيعية، وأن المتوفي يقيم بمفرده، وانشغل أفراد عائلته عن السؤال عنه لما يقرب من شهر، حتى اكتشفوا وفاته والعثور على جثته متحللة.

وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن المسن كان يعاني من أمراض أدت إلى وفاته، وتم الاستماع لأقوال أفراد عائلته، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة مسن في حالة تحلل.

تم استدعاء أفراد أسرة المتوفي للاستماع لأقوالهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.