اليوم السابع
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قطع المياه عن مناطق بكوم أمبو ونصر النوبة فى أسوان اليوم

الأربعاء، 31 مارس 2021 01:00 ص
قطع المياه عن مناطق بكوم أمبو ونصر النوبة فى أسوان اليوم قطع المياه - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع أسوان، عن قطع المياه عن مناطق بمركزى كوم أمبو وإدفو، اليوم الأربعاء ولمدة 24 ساعة، وذلك نظراً لقيام الشركة باستكمال أعمال إصلاح الكسور على خط 700 مللى الناقل من محطة مياه فطيرة إلى وادى العرب.

وأوضحت شركة مياه الشرب، أن تلك الأعمال سيترتب عليها قطع مياه الشرب عن المناطق الآتية: مركز كوم أمبو: "أجزاء من المنشية – أجزاء من الكاجوج"، ومركز نصر النوبة: "مدينة كلابشة - دهميت - قورته - مدينة نصر النوبة - المالكى - أجزاء من عنيبة - خريت".

وأشارت الشركة إلى أن ذلك اعتباراً من الساعة الخامسة من صباح الأربعاء الموافق 31/3/2021 وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى الخميس الموافق 1/4/2021، لذا تهيب محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.


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اخبار مصرية

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