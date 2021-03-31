غلق 15 منشأة طبية وضبط أدوية جنسية ومهربة وأخرى محظورة ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شدد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة أن تمتد تلك الحملات للقرى والعزب، ومطالبا بتقرير دورى عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة فى هذا المجال المهم، خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمى فى مقدمة أولويات الدولة ،مشيرا إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية فى هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التى تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى قيام إدارة العلاج الحر برئاسة الدكتور بسام رونز ،بعمل حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بدائرة مركزى بنى سويف والواسطى ضمن خطة المديرية التى يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط فى الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك.

أسفرت الحملة عن ضبط أدوية مخدرة مدرجة جدول أول وأدوية جنسية مهربة و أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة وأدوية خاصة بالمستشفيات داخل أحد معامل التحاليل بالوسطي،بالإضافة إلى غلق وتشميع 15 منشأة طبية بنطاق مركز بنى سويف والواسطى.