اليوم السابع
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غدا.. قطع المياه عن مدينة سمسطا ومازورا والشنطور ببنى سويف بسبب الصيانة

الأربعاء، 31 مارس 2021 09:21 م
غدا.. قطع المياه عن مدينة سمسطا ومازورا والشنطور ببنى سويف بسبب الصيانة قطع المياه - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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 أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف، أنه من المقرر قطع المياه عن مدينة سمسطا ومجلس قروي مازورة  والشنطور، وذلك اعتباراً من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 8 مساء غد الخميس 1 أبريل 2021، وذلك نظرا لقيام الشركة بأعمال تطهير للخزان الأرضى بمحطة مياه الشيخ عابد فرع سمسطا.

وتعتذر الشركة عن فصل الخدمة بشكل مؤقت فإنها تناشد المواطنين والمصالح والجهات الحكومية المتأثرة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة القطع ، مع التأكيد على توفير سيارات مياه للشرب في حالة الحاجة إليها، مشيرة إلى أنه في حال وجود شكوى يرجى الاتصال على الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضى.

 

 

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