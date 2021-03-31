ضبط 44 قطعة سلاح وتنفيذ 1271 حكما قضائيا بحملة أمنية فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج حملة أمنية مكبرة، على العناصر الخطرة بدائرة المراكز والأقسام، استهدفت الحملة تجار الأسلحة النارية غير المرخصة والذخائر، وتجار المواد المخدرة والمتعاطين لها، بإجمالى 44 قطعة سلاح متنوعة، وتم تنفيذ 1271 حكما قضائيا متنوعا.

وأشراف على الحملة اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، وترأسها اللواء عبد الحميد أبو موسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، اشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمسطحات ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.

وقد أسفرت جهود الحملة اليوم في مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة حيث تم ضبط 3 بندقية آلية عيار 7.62 ×39، و8 بندقية خرطوش عيار، و2 طلقة من ذات العيار، و15 فرد روسي محلي الصنع، و" 3 " طلقات من ذات العيار، و6 فرد خرطوش عيار 12 محلي الصنع، و14 قطعة سلاح متنوعة بإجمالى 44 قطعة سلاح.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط و13 قطعة لجوهر الحشيش المخدر يزنوا حوالي 150 جراما ومبلغ مالي وسلاح أبيض "مطواة" حيازة عامل ومقيم مركز طهطا وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث مركز جرجا من ضبط عاملين يقيمان مركز جرجا وبحوزتهم 21 لفافة لمادة الشابو المخدر يزنوا حوالي 75 جراما ومبلغ مالي 1260 جنيها سلاح أبيض، وهاتف محمول وبحوزة الأول ودراجة بخارية، بدون لوحات تحمل شاسية رقم محدد ماتور محدد مبلغ بسرقتها في المحضر جنح قسم ثان سوهاج والمبلغ، عامل ومقيم مركز سوهاج، وبمواجهة المتهمان بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمول للاتصال بعملائه.

وتم ضبط 21 قطعة لجوهر الحشيش المخدر يزنوا حوالي 55 جراما ومبلغ مالي 1070 جنيها حيازة عامل ومقيم مركز المنشاة وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع.

وفي مجال الضبط والإحضار تمكن ضابط وحدة مباحث مركز طما من ضبط سائق وعامل يقيمان مركز طما والمطلوب ضبطهم وإحضارهم "بتهمة " مشاجرة وضرب وإطلاق اعيرة نارية "

وفي مجال ضبط الدرجات البخارية المبلغ بسرقتها تمكن ضباط وحدة مباحث مركز جرجا من ضبط عامل ومقيم مركز جرجا بحوزته ودراجة بخارية بدون لوحات رقم تحمل شاسية رقم محددة ماتور محددة مبلغ بسرقتها في المحضر جنح قسم ثان سوهاج وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ "1271" حكم وفي مجال ضبط المخالفات المرورية 404 مخالفة مرورية.