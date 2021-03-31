اليوم السابع
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الأربعاء، 31 مارس 2021 02:11 م
خالد صلاح
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شخص يحمل منشارا يحاول اقتحام مبنى البرلمان السلوفينى

الأربعاء، 31 مارس 2021 01:44 م
شخص يحمل منشارا يحاول اقتحام مبنى البرلمان السلوفينى برلمان سلوفينيا ـ صورة أرشيفية
ليوبليانا (أ ش أ)

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أعلنت وزارة الداخلية فى سلوفينيا، أن رجلا يحمل منشارا آليا حاول اقتحام مبنى البرلمان السلوفينى، دون تعرض أحد لإصابة.
 

وذكرت الوكالة الوطنية فى البلاد، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء، أن رجلا بمنشار اقترب من مبنى جمعية سلوفينيا الوطنية، الهيئة التشريعية فى البلاد، إلا أن رجال الأمن المكلفين بحراسة الموقع قاموا باحتجازه، فيما لم يصب أحد بأذى فى الحادث".
 

وكان برلمان سلوفينيا فى ذلك الوقت يعقد اجتماعا بشأن منح الثقة لرئيس الجمعية التشريعية إيجور زورشيش، حيث أعرب النواب عن ثقتهم به بأغلبية الأصوات.

 


برلمان سلوفينيا

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اخبار سلوفينيا

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