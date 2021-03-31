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رئيس المجلس الرئاسى الليبى: إطلاق سراح الأسرى في الزاوية خطوة مهمة نحو المصالحة

الأربعاء، 31 مارس 2021 05:11 م
رئيس المجلس الرئاسى الليبى: إطلاق سراح الأسرى في الزاوية خطوة مهمة نحو المصالحة رئيس المجلس الرئاسى الليبى محمد المنفى
كتب : أحمد جمعة

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بارك رئيس المجلس الرئاسى الليبى الدكتور محمد المنفى عملية إطلاق سراح الأسرى بمبادرة لجنة حوار مدينة الزاوية، والتى اعتبرها خطوة مهمة فى إطار المصالحة الوطنية التى كان قد أطلقها المجلس الرئاسى الليبى منذ استلامه زمام أمور البلاد.

 

ونقل مكتب إعلام المجلس الرئاسى عن رئيسه محمد المنفى، أن المجلس يسعى لجمع الفرقاء ورأب الصدع ولمّ شمل الليبيين وإنهاء حالة الانقسام.

 

وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبى أن تحقيق مصالحة وطنية شاملة يوجد في أعلى سلم أولويات المجلس الرئاسي لكونه حجر الأساس لبناء دولة موحدة من أجل تحقيق العيش المشترك بين الليبيين، داعيا إلى ضرورة ترسيخ قيم العفو والتسامح وإعلاء المصلحة الوطنية العليا لأن ليبيا لن تكون إلا واحدة موحدة.


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