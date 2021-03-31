اليوم السابع
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رئيس الطائفة الإنجيلية ينعى الجنزورى: خدم الوطن بصدق وتفان فى مواقف شديدة الصعوبة

الأربعاء، 31 مارس 2021 01:43 م
رئيس الطائفة الإنجيلية ينعى الجنزورى: خدم الوطن بصدق وتفان فى مواقف شديدة الصعوبة الراحل الدكتور كمال الجنزورى
كتب أسامة عبد الحميد

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نعى الدكتور القس أندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيليةُ بمصر، الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق، الذى وافته المنية اليوم الأربعاء.


وقال رئيس الإنجيلية: "فقدت مصر اليومَ رمزًا للوفاء والإخلاص، قيادة علمية متميزة لها دور حقيقي في بناء الاقتصاد المصري، خدمَ الوطنَ بصدق وتفان في مواقف شديدة الصعوبة والتحدي من تاريخ مصر".


وقدم القس أندرية زكى خالص العزاءِ للأسرة ولجميع محبيه، وندعو اللهَ أن يتغمَّدَه بواسعِ رحمتِه.

وكان الدكتور كمال الجنزوري قد وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 88 عاما، بمستشفى القوات الجوية، بالتجمع الخامس، وذلك بعد صراع مع المرض.


كمال الجنزوري

وفاة كمال الجنزوري

الدكتور كمال الجنزوري

الطائفة الإنجيلية

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