رئيس الطائفة الإنجيلية ينعى الجنزورى: خدم الوطن بصدق وتفان فى مواقف شديدة الصعوبة

كتب أسامة عبد الحميد

نعى الدكتور القس أندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيليةُ بمصر، الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق، الذى وافته المنية اليوم الأربعاء.



وقال رئيس الإنجيلية: "فقدت مصر اليومَ رمزًا للوفاء والإخلاص، قيادة علمية متميزة لها دور حقيقي في بناء الاقتصاد المصري، خدمَ الوطنَ بصدق وتفان في مواقف شديدة الصعوبة والتحدي من تاريخ مصر".



وقدم القس أندرية زكى خالص العزاءِ للأسرة ولجميع محبيه، وندعو اللهَ أن يتغمَّدَه بواسعِ رحمتِه.



وكان الدكتور كمال الجنزوري قد وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 88 عاما، بمستشفى القوات الجوية، بالتجمع الخامس، وذلك بعد صراع مع المرض.