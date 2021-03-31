خادمة مدينة نصر: غافلت سيدة المنزل وسرقت أموالها ومصوغاتها بسبب ضائقة مالية

كتب كريم صبحى

أدلت المتهمة بسرقة مشغولات ذهبية من شقة ربة منزل فى النزهة، باعترافات تفصيلية لرجال المباحث.

وقالت المتهمة إنها تعمل خادمة عند المجنى عليها، ولعلمها بأنها تحتفظ بمشغولات ذهبية فى شقتها اختمرت فى عقلها سرقتها، نظرا لمرورها بضائقة مالية، غافلتها وسرقتها.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط خادمة سرقت مشغولات ذهبية من شقة ربة منزل بمنطقة النزهة، وحررت محضر بالواقعة.

وتلقى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، باكتشاف سرقة مبلغ مالى وكمية من المشغولات الذهبية من الشقة سكنها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء الواقعة سيدة تعمل لدى المُبلغة، مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الخادمة، واعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، وبارشادها ضبطت الشرطة المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميلها "سيئ النية" صاحب محل مصوغات ذهبية، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، وبارشادها أيضا ضبطت القوة المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنها، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.