حملة "احميها من الختان" تصل لـ130 ألف مواطن فى الشرقية ..صور

الشرقية - إيمان مهنى

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمجهودات فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية بالتعاون مع المجلس القومى للطفولة و الأمومة فى تنظيم حملات طرق الأبواب و التى تجوب أرجاء المحافظة لتوعية السيدات والرجال بالظواهر السلبية ومنها ظاهرة ختان الإناث للتصدى لتلك الممارسة الخاطئة لبناء مجتمع صحى وسليم.

أكد المحافظ أن ديننا الحنيف كرم المرأة و رفع من شأنها وحفظ كرامتها فى المجتمع مشدداً على ضرورة عقد ندوات تثقيفية وتنظيم قوافل توعوية تجوب القرى و العزب والنجوع للتوعية بخطورة هذه العادة السيئة وهنا يأتى الدور الهام للرائدات الريفيات بالتنسيق مع الأوقاف – الأزهر – الكنيسة – الشباب والرياضة – والإعلام – المجتمع المدنى لإرسال رسالة للمجتمع أن ختان الإناث جريمة فى حق الفتاة و المجتمع.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة عايدة عطية مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية أنه تصدياً لظاهرة ختان الإناث قام الفرع بالتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة بإطلاق حملة طرق الأبواب للتصدى لظاهرة ختان الإناث والتى إنطلقت فاعلياتها فى 28 من شهر مارس الجارى واستمرت على مدار 3 أيام ، مشيرة إلى أن الحملة إستهدفت أكثر من 43 ألف و 993 سيدة و27 ألف و854 رجل و57 ألف و550 طفل بـ 104 قرية وتابع بمراكز( الزقازيق - الإبراهيمية – منيا القمح – مشتول السوق - صان الحجر - القنايات – الحسينية - منشأة أبوعمر- بلبيس - فاقوس ) لتوعيتهم بمظاهر العنف ضد المرأة فى المجتمع.

أكدت مقررة فرع المجلس القومى للمرأة أن عملية ختان الإناث عادة وليست عبادة وتمثل إنتهاكاً جسدياً ونفسياً تتعرض له الفتاة ومخالفاً لأداب مهنة الطب وكذلك لقرار وزير الصحة 271 لسنة 2017 لما يترتب عليه من مضاعفات صحية ونفسية للفتيات مشيرة إلى أن الحملة تهدف إلى توعية السيدات بالقرى والنجوع بخطورة عملية الختان وحثهم على أن العفة والطهارة بالتربية الصحيحة والدين القويم وليس بهذه الجريمة، وأن جميع الهيئات الطبية فى العالم جرمتها وكذلك القانون المصرى وفرض عقوبة على فاعلها والمشارك فيها.



حملات طرق الأبواب