جامعة بنى سويف تصرف 700 جنيه مكافأة للعاملين بها بمناسبة شهر رمضان

بنى سويف – هانى فتحى

قرر الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأربعاء، خلال ترأسه مجلس جامعة بنى سويف رقم 194، وبحضور الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس، صرف مكافأة 700 جنيه لجميع العاملين الثابتين والمؤقتين والمراكز والوحدات التابعة للجامعة وجميع الكليات، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وهنأ الدكتور منصور العاملين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وأوضح أن قرار صرف المكافأة تم اتخاذه تيسيرا على العاملين بالجامعة وإعانة لهم على أعباء المعيشة، لإدخال البهجة والسرور عليهم وعلى أسرهم، وتحفيزاً لهم على بذل مزيد من الجهد لخدمة العملية التعليمية بما يعود بالنفع على سير العمل بالجامعة والارتقاء به.

من جانب آخر كرم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، الطلاب الفائزين بمنح دراسية بجامعة هيروشيما اليابانية ضمن برنامج، Peace science of Hiroshima، جاء ذلك خلال ترأسه مجلس الجامعة رقم 194، بحضور الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بنى سويف ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأوضح رئيس جامعة بنى سويف، أن الجامعة استطاعت الحصول على 5 منح دراسية بجامعة هيروشيما من بين 10 منح كانت مخصصة لكافة الجامعات المصرية، مؤكدا أن المنح تأتى فى إطار بروتوكول التعاون بين قطاع البعثات بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى وجامعة هيروشيما، مشيراً إلى أن مجالات الدراسة بالمنح تتمثل فى مجال الأمن الغذائى ومجال الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة والصحة.

كما شمل التكريم كل من الطلاب "أحمد مصطفى احمد، وهشام حسنى حسين بكلية الطب، ونسمة حسين محمود، وزمزم عبد الفتاح محمد بكلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة، وفاطمة عبد الله سيد بكلية الزراعة".

تجدر الإشارة إلى أن مصر واليابان ترتبطان بمبادرة شراكة فى مجال التعليم EJEP، تشمل برامج متنوعة لتنمية مهارات الكوادر المصرية فى مجالى التعليم والصحة.

وأوضح الدكتور منصور، أن الجامعة على أتم استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم للتعاون مع المحافظة فى إتمام مبادرة "حياة كريمة " والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال تطوير عدد من القرى والقوافل الطبية والبيطرية والقيام بعمليات مجانية داخل المركز التخصصى والمستشفى الجامعى، إلى جانب إنشاء المركز التخصصى لتأهيل الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة والذى يعد أول مركز بينى غير نمطى على مستوى الشرق الأوسط، والذى يتعامل مع 6 إعاقات متنوعة من خلال التعاون بين كليات الطب والعلاج الطبيعى والتمريض والتربية الرياضية وغيرها من كليات الجامعة.

ووجه المحافظ، الشكر لرئيس الجامعة على التعاون الكامل خاصة فى ظل مبادرة "حياة كريمة" التى تعد إحدى قطاعات التنمية الفكرية والاقتصادية مثمناً دور الجامعة وأعضاء هيئة التدريس فى تنمية وعى الطلاب وبناء شخصية واعدة لبناء الدولة المصرية.

وناقش المجلس عددا من الملفات والقضايا ذات الأولوية والتى تستهدف تحسين سير منظومة العمل وتقارير محاضر مجالس الكليات، وتقارير محاضر مجالس نواب رئيس الجامعة المختصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتقارير الوحدات ذات الطابع الخاص.

كما أكد الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، خلال مشاركته بمجلس جامعة بنى سويف، على منظومة العمل بالمحافظة نموذجية، لاسيما وأن تضم كافة الجهات ذات الصلة والمعاونة الحكومية وغير الحكومية، حيث تضم المنظومة الجهاز التنفيذى للمحافظة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والجامعات الثلاث والمجتمع المدنى والإعلام والمجالس القومية كالمجلس القومى للمرأة والشباب بالمدن والقرى .

وأشار محافظ بنى سويف، إلى أن ذلك قد سبقه خطوات تم تنفيذها على مدار ما يقارب العام والنصف، والتى ساهمت فى تكوين هذه المنظومة ودعم سبل التعاون المثمر بين كافة الأطراف، بداية بتشكيل المجلس الأعلى للصحة للنهوض بالقطاع الصحى وتضافر كافة الجهود لمجابهة فيروس كورونا، مرورا بخطوات عملية عديدة، وصولا لتوقيع أول وثيقة لتوحيد جهود العمل الأهلى، بجانب دعم المجلس الاقتصادى الاستشارى، وتشكيل مجلس استشارى يضم غير عقول أبناء المحافظة، ومبادرة تأهيل وتمكين، وغيرها من الخطوات التى استهدفت حشد وتوحيد الجهود والرؤى لتحقيق تنمية شاملة وفقا لرؤية مصر 2030.



اجتماع مجلس جامعة بنى سويف بحضور المحاف