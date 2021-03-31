تخفيض ضغوط المياه ببعض المدن والمراكز بالدقهلية غدا.. تعرف عليها

الدقهليه شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن غدا الخميس الأول من إبريل والخميس 8 إبريل من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الواحدة مساء تتم أعمال تطهير بيارات مآخذ المياه القديم والجديد فى كل من ميت فارس ببني عبيد وجديلة بالمنصورة، ينتج عنها تخفيض ضغوط المياه ببعض مناطق مدن ومراكز بنى عبيد والمنصورة ودكرنس وتمى الامديد.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناء على التقرير الذى عرضة المهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، وقد أوضح تقرير الشركة أن المناطق المتأثرة بانخفاض ضغوط المياه نتيجة أعمال تطهير مأخذي المياه المشار إليهما هى مدينة ومركز بني عبيد بالكامل، ومدينة ومركز تمى الامديد بالكامل، والوحدات المحلية بقرى الربيعة والمحمودية ومنشية عبد الرحمن بمركز دكرنس، والوحدة المحلية بقرية طناح مركز المنصورة.

وتهيب محافظة الدقهلية بالمواطنين قاطنى تلك المناطق وجميع الوحدات المحلية والهيئات والمصالح الحكومية والمستشفيات والمخابز نطاقها اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم من من مياة الشرب خلال فترة الاعمال المعلن عنها.

جاء ذلك فى إطار التعاون والتنسيق القائم بين محافظة الدقهلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وتنفيذا لخطة التطهير الدورية لمحطات ومآخذ مياه الشرب والشبكات حرصا توافر مياه الشرب النقية للمواطنين بنطاق المحافظة،