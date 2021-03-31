تجديد حبس وكيلة مدرسة بسوهاج لاتهامها بالاستعانة بأقاربها للاعتداء على المدير

سوهاج محمود مقبول

قرر قاضى المعارضات بمحكمة المراغة الابتدائية فى شمال محافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، حبس وكيلة مدرسة ابتدائية بدائرة المركز 15 يوما على ذمة التحقيقات الجارية معها، لقيامها بمساعدة أقاربها باختطاف مدير المدرسة التى تعمل بها أثناء استقلالهم «توك توك» والتعدى عليه بالضرب وسحله فى الشارع واحتجازه فى منزلها، بسبب خلافات بالعمل داخل المدرسة

كان اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا بالواقعة من مأمور مركز شرطة المراغة، فانتقل إلى مكان البلاغ اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، وضباط المباحث، وتبين من المعاينة والفحص للرائد محمد عبدالسلام، رئيس مباحث المراغة، قيام وكيلة مدرسة السكة الحديد الابتدائية بدائرة المركز بالاستعانة بأقاربها التعدى على مدير المدرسة المعين منذ فترة قريبة وسحله بالشارع مما نتج عنه إصابته باشتباه ارتجاج فى المخ وجروح متفرقة بالجسد وكدمات، بسبب خلافات حول دفتر الحضور والانصراف وأسلوب إدارة المدرسة.

تم ضبط المتهمة وبعرضها على النيابة العامة أمرت حبسها على ذمة التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وضبط زوجها وابنها وأحد أقاربها وتبين هروبهم عقب ارتكاب الواقعة، وجدد اليوم قاضى المعارضات حبس المتهمة.