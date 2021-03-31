اليوم السابع
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بولتيكو: الديمقراطيون يسعون لتغيير الجدول الزمنى للسباق التمهيدى للبيت الأبيض 2024

الأربعاء، 31 مارس 2021 04:55 م
بولتيكو: الديمقراطيون يسعون لتغيير الجدول الزمنى للسباق التمهيدى للبيت الأبيض 2024 السباق التمهيدى الديمقراطى لانتخابات 2020
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت مجلة بولتيكو الأمريكية، إن قادة الحزب الديمقراطى يبحثون إجراء إصلاح للجدول الزمنى للسباق التمهيدى للانتخابات الرئاسية لعام 2024، وهو التحول الذى يتضمن الإطاحة بأيوا ونيوهامبشاير من مكانتهما كأول الولايات التى يجرى بها التصويت.

ويبحث كبار قادة الحزب وأعضاء اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطى سرا فكرة الدفع بكارولينا الجنوبية ونيفادا إلى مقدمة الجدول الزمنى للسباق التمهيدى، وأيضا احتمال أن تجرى العديد من الولايات أول سباق الترشيح فى نفس اليوم.

ومن بين أولئك الذين يناقشون التغييرات المحتملة اثنان من الشخصيات السياسية ذات الثقل الكبير لدى الرئيس جو بايدن، النائب عن ولاية كارولينا الجنوبية جيم كليبيرن وزعيم الأغلبية السابق هارى ريد عن ولاية نيفادا.

وأصر كلاهما منذ فترة طويلة على أن أيوا ونيوهامبشاير لهما دور أكبر من حجمها فى وضع إطار للسباق الرئاسة على الرغم من أنهما لا تمثلان باقى البلاد.

وقال النائب هارى ريد فى مقابلة إنه لا يعتقد أنه من المناسب أن تضبط هاتان الولاياتان الإيقاع، وأضاف أن هناك حقا فرضية خاطئة مفادها أنها لو قمت بعمل جيد فى أيوا ونيوهامبشاير، ستحقق أداء جيدا فى جميع أنحاء البلاد، موضحًا أن هذا الأمر أثبت خطأه مع  بايدن، فلا يوجد تنوع فى ولاية أيوا، ولا يوجد تنوع فى نيو هامبشاير.

وتقول بولتيكو، إن المقابلات التى أجرتها مع أكثر من عشرة من القادة الديمقراطيين وأعضاء الحزب الديمقراطى ومسئوليه فى الولايات، أوضحت أن المناورات تجرى بالفعل من وراء الكواليس، حيث تراوحت المحادثات من إعادة تشكيل نظام الولاية المبكر، إلى تبكير الجدول الزمنى لولايات الجنوب فى السباق التمهيدى.

ويسعى ريد وكليبرن إلى جعل ولاياتهما فى بداية التسويق، إلا أن الأخير يقول إنه لن يحشد لذلك وسيترك القرار للحزب ورئيسه الجديد جايمى هاريسون.


الديمقراطيين

ايوا

نيو هامبشير

سباق الرئاسة الامريكية

السباق التمهيدى

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