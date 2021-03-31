"بشرة خير" لشباب كفر الشيخ.. 24 ألف وحدة سكنية جديدة فى 3 مدن.. صور

كفر الشيخ محمد سليمان

رصدت عدسة "اليوم السابع"، بدء العمل في إنشاء التجمعات السكنية الجديدة المجاورة لجامعة كفر الشيخ، وتواجد المهندسين والعمال والحدادين، والمعدات لبدء عمل الخوازيق، لإقامة التجمعات السكنية الجارى إنشاؤها، والتى ستضم 24 ألف وحدة سكنية، تنهى معاناة الحاجزين على مدار 17 سنة، كما ستضم عدد من المشروعات الخدمية المتعددة التى ستخدم قاطنى تلك الوحدات التى سيتسلموها بعد عام.

ويقع التجمع السكنى الأول ضمن الـ3 تجمعات سكنية بكفر الشيخ، أمام جامعة كفر الشيخ، بالقرب من رافد الطريق الدولى الساحلى "كفر الشيخ طنطا"، وهو مكان استراتيجى ومميز ويقع التجمع السكنى الثانى، ضمن المشروع القومى "سكن كل المصريين"، ويقع التجمع السكنى الثالث «الاجتماعي»، بالمنطقة خلف الإسكان الاجتماعي الحالي غرب العاصمة.