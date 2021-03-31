اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 31 مارس 2021 05:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

انطلاق امتحانات شهر مارس لطلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية اليوم

الأربعاء، 31 مارس 2021 05:00 ص
انطلاق امتحانات شهر مارس لطلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية اليوم امتحانات الازهر
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يؤدى اليوم الأربعاء طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية امتحانات شهر مارس، في مادة القرآن الكريم والمواد الشرعية، حيث أختتم أمس طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى القسمين الأدبى والعلمى امتحان شهر مارس بمواد اللغة الأجنبية والفلسفة والمواطنة واللغة الأجنبية الثانية والتاريخ والجغرافيا والفيزياء والكيمياء والأحياء.
 
وكان قد أدى طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائيين وطلاب الصفين الأول والثاني الإعداديين امتحاناتهم السبت الماضى في جميع المواد، حيث انطلقت  السبت أعمال الامتحانات الشهرية لطلاب المعاهد الأزهرية ، التي تستمر حتى نهاية الأسبوع الجارى ، بدءا من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثانى الثانوى لجميع المعاهد الأزهرية العامة والنموذجية والخاصة والشعبة الإسلامية، ومن المقرر أن تكون الامتحانات الشهرية على مدار ثلاثة أشهر ، هي : مارس وأبريل ومايو.
 
ووضع القطاع عدة شروط وضوابط لهذه الامتحانات من أجل ضبط إيقاعها ؛ حيث شملت هذه الشروط والضوابط أن تكون الامتحانات الشهرية في ورقة أسئلة واحدة مجمعة للمواد على غرار ما تم في الامتحانات الفصل الدراسي الأول ، وأن يتم امتحان الطلاب الذين تخلفوا عن حضور امتحانات الفصل الدراسي الأول بسؤال خاص بهم خلال امتحان شهر مايو لكل مادة ، كما شملت أيضا الضوابط أنه يجب على جميع المعاهد الأزهرية التأكيد على جميع الطلاب الالتزام بحضور الامتحانات الشهرية لجميع المواد في الأشهر الثلاثة ( مارس ، أبريل ، مايو ) ، وتكليف جميع الإدارات التعليمية بمتابعة أعمال امتحانات الأشهر خلال الفصل الدراسي الثاني بكل دقة وحزم .

قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف

امتحانات شهر مارس

امتحانات الازهر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعليمات جديدة لقطاع المعاهد الأزهرية بشأن نتيجة امتحان "الابتدائية".. اعرفها

الإثنين، 29 مارس 2021 08:00 ص

قطاع المعاهد الأزهرية ينهى استعدادات عقد امتحانات شهر مارس.. ضوابط لامتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية.. فتح الكنترول العام 4 أيام فقط لكل شهر.. ويمتحن الطلاب فى معاهدهم فترة صباحية وفق الجدول المعتمد

السبت، 27 مارس 2021 07:00 ص

قطاع المعاهد الأزهرية يصدر تعليمات كنترولات الشهادتين الابتدائية والإعدادية

السبت، 27 مارس 2021 06:00 ص

قطاع المعاهد الأزهرية يصدر 11 توجيها جديدا بشأن امتحانات شهر مارس

الجمعة، 26 مارس 2021 05:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة