العثور على جثة شخص مجهول الهوية بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

عثر أهالي مدينة سيدي سالم، بمحافظة كفر الشيخ، على جثة شخص مجهول الهوية والملامح، ملفوفًا ببطانية، تم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى سيدي سالم المركزى.

تلقى اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا بورود بلاغ من أهالي مدينة سيدي سالم، بوجود جثة ملفوفة ببطانية خلف مسجد الصحابة بمدينة سيدي سالم.



على الفور انتقل عدد من القيادات الأمنية لموقع البلاغ، وتبين أن الجثة لرجل يبلغ من العمر قرابة 47 عاما، وبه نسبة تحلل أخفت ملامحه، ويرتدي ملابس قديمة وبالية.



وقرر اللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجثة والتعرف عليها بشكل كامل.



كما قررت النيابة العامة بمركز سيدي سالم، نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سيدي سالم المركزي، لتشريحها وبيان سبب الوفاة.