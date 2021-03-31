"الصحة العالمية" تطلق مبادرة لضحد المعلومات الطبية الخاطئة المتداولة أونلاين بإفريقيا

أطلقت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، مبادرة لضحد المعلومات الطبية والصحية الخاطئة التى يتم تداولها أونلاين فى إفريقيا، وذلك بالشراكة مع 14 منظمة متخصصة فى تدقيق المعلومات بالإضافة إلى مؤسسات الصحة العامة بالقارة السمراء وفقا لموقع Africa News .

بمجرد أن يتم نشر معلومات صحية خاطئة على فيس بوك، تويتر أو إنستجرام سوف يتم علي الفور نشر المعلومة الصحيحة.

وفقا لمبادرة نبض العالم التابعة للأمم المتحدة تم مشاهدة ومشاركة محتوى عن فيروس كورونا أكثر من 16 مليار مرة فى 47 دولة إفريقية بين نوفمبر 2020 ومارس 2021.

خلال المرحلة التجريبية للمبادرة الإفريقية تم مشاهدة المعلومات الصحية المصححة أكثر من 20 مليون مرة علي وسائل التواصل الاجتماعي. في الوقت الحالى تلك المعلومات متاحة باللغتين الفرنسية والإنجليزية وسوف يتم إتاحتها بلغات أخرى.