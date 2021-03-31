اليوم السابع
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الدكتورة رانيا المشاط ناعية الجنزورى: ذكراك ستظل بكل موقع قدمت فيه الكثير لمصر

الأربعاء، 31 مارس 2021 12:36 م
الدكتورة رانيا المشاط ناعية الجنزورى: ذكراك ستظل بكل موقع قدمت فيه الكثير لمصر الدكتور كمال الجنزورى
كتب محمد تهامى زكى

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حرصت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، على نعى الدكتور كمال الجنزورى، رئيس وزراء مصر الأسبق، الذى وافته المنية، صباح اليوم، الأربعاء، عن عمر ناهز 88 عاما، مؤكدة أنع قامة وقيمة كبيرة فى تاريخ مصر.

وكتبت الدكتورة رانيا، عبر حسابها الرسمى على تويتر: "رحل عن عالمنا اليوم قامة وقيمة كبيرة فى تاريخ مصر، وأحد رجالها المخلصين، الدكتور كمال الجنزورى، رئيس وزراء مصر الأسبق، ذكراك ستظل دائمًا بين جدران وزارة التعاون الدولى، وفي كل موقع قدمت فيه الكثير لمصر، رحم الله الدكتور كمال الجنزورى".

وتوفى، صباح اليوم، الأربعاء، الدكتور كمال الجنزوري، رئيس وزراء مصر الأسبق، عن عمر يناهز 88 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض، بمستشفى القوات الجوية، بالتجمع الخامس.

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ولد الدكتور كمال الجنزورى في 12 يناير 1933 بقرية جروان، مركز الباجور، محافظة المنوفية، شغل منصب محافظ الوادي الجديد ثم محافظ بني سويف قبل أن يدير معهد التخطيط القومي ثم يصبح وزيراً للتخطيط فنائباً لرئيس الوزراء.

وشغل منصب رئيس مجلس الوزراء فى يناير 1996 - أكتوبر 1999، ليشغل المنصب مرة أخرى فى نوفمبر 2011- يوليو 2012 ، حتى تم تعينه مستشار لرئيس الجمهورية عدلى منصور للشئون الاقتصادية فى يوليو 2013.

كانت آخر تصريحاته لتليفزيون اليوم السابع، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، جاء في ملف مخالفات البناء والقضاء على العشوائيات، والرئيس يضع على عاتقه القضاء على هذه العشوائيات، لافتاً إلى أن بناء العاصمة الإدارية الجديدة هو إضافة جديدة لكيان كبير ولن تلغى العاصمة القديمة، وهى كيان سيكون له شأن كبير فى المستقبل.

 


كمال الجنزورى

كمال الجنزوري

رانيا المشاط

وفاة كمال الجنزورى

وفاة الدكتور كمال الجنزورى

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