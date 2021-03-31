التحقيق فى واقعة اعتداء شاب على فتاة بمطروح لرفضها الزواج منه

تباشر نيابة الحمام، مقرها برج العرب بالإسكندرية، التحقيقات فى واقعة الاعتداء على فتاة، وتم ضبط المتهم وسؤال المجنى عليها بالمستشفى وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 1060 لسنة 2021 جنح الحمام.

كانت قد دخلت فتاة مدينة الحمام بمحافظة مطروح البالغة "16 عاما" للعناية الطبية المركزة داخل المستشفى الجامعي بالإسكندرية، بعد تعرضها لإصابات خطرة بآلة حادة "ساطور" على يد شاب اعترض طريقها في الشارع وانهال عليها ضربا بالساطور وشق جبهتها وكسر ذراعها وإحداث جروح متفرقة بسجدها، انتقاما منها، بعد رفض طلبه الزواج بها وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، برقم 1060 لسنة 2021 جنح قسم شرطة الحمام.