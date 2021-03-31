التحقيقات: لصوص مدينة نصر متورطون فى سرقة محتويات 4 مساكن

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن التشكيل العصابى المتخصص فى سرقة المساكن باسلوب التسلق بمدينة نصر، سبق لأفراده ارتكاب 4 جرائم سرقة بأسلوب التسلق.

وتلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة (3جهاز لاب توب - هاتف محمول) من داخل الشقة محل سكنه. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص ، لإثنين منهم معلومات جنائية ، مقيمين بمحافظة القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات داهمتهم قوة والقت القبض عليهم حال استقلالهم دراجة نارية بدون لوحات معدنية والمستخدمة فى ارتكاب وقائع السرقة ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب " التسلق ".

وبارشادهم ضبطت الشرطة كافة المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة، وبتطوير مناقشتهم أقروا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن بإسلوب " التسلق " ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقة.