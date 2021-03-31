افتتاح ميادين وحدائق بالتعاونيات فى السويس..فيديو

السويس- سيد نون

افتتح الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس وأعضاء مجلس الشيوخ، وعدد من الميادين و أعمال التطوير عدد من الحدائق المختلفة داخل نطاق حى فيصل بتكلفة إجمالية 5 ملايين ونصف المليون جنيه.

رافق نائب المحافظ، العميد إيهاب حسن السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس والمهندسة فاتن إبراهيم رئيس حى فيصل.

افتتح ميدان الساعة تعاوينات القاهرة وميدان الجدارية امام قسم فيصل الجديد تعاوينات البحر الأحمر و حديقة تعاوينات القاهرة 9 ألف متر مربع وحديقة اسيبكو بمساحة 3 ألف متر مربع.

كما تم افتتاح أعمال التطوير بحديقة مسجد التنعيم بمساحة 2500 متر مربع وافتتاح حديقة السلام بمساحة 3 ألف و حديقة مبارك أمام مسجد أحمد بن حنبل بمساحة 500 متر.

ومن جانبه قال الدكتور عبد الله رمضان، إن كافة الاعمال التى تم افتتاحها اليوم هى ثمرة مجهود 6 شهور من قبل الجهاز التنفيذى بحى فيصل، لافتا إلى أن المحافظة كانت حريصة على إجراء مشروع تكاملى بحيث يتم تطوير الحديقة و رصف الشوارع وإجراء أعمال صيانة للأعمدة الإنارة.

وأضاف دكتور عبد الله رمضان، فى تصريحات صحفية له اليوم، أن هناك خطة ممنهجة لاعمال التطوير فى كافة الأحياء المحافظة الخمسة، مناشدا المواطنين بالحفاظ عليها.