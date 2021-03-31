اليوم السابع
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اجتماع موسع لقيادات الأوقاف غدا لإعلان ضوابط فتح المساجد فى رمضان

الأربعاء، 31 مارس 2021 10:48 ص
اجتماع موسع لقيادات الأوقاف غدا لإعلان ضوابط فتح المساجد فى رمضان صلاة التراويح
كتب على عبد الرحمن

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يعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف غدا، الخميس، اجتماعًا موسعًا بقيادات الوزارة بشأن الاستعداد لشهر رمضان وضوابط العمل بالمساجد في الشهر الفضيل.
 
وفى سياق متصل أعلنت الوزارة فى بيان اليوم، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أناب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في حضور احتفال دار الإفتاء المصرية برؤية هلال شهر رمضان المبارك الأحد 11 أبريل المقبل.
 
وأصدر مجلس الوزراء عدد من القرارات أمس، الثلاثاء، فيما يتعلق بشهر رمضان والقواعد والإجراءات الإحترازية الواجب تطبيقها والالتزام بها خلال شهر رمضان المبارك، في إطار الحرص على تجنب تسبب بعض الطقوس، التي يعتادها المصريون خلال الشهر الكريم، في حدوث ارتفاع بأعداد المصابين بفيروس كورونا، على غرار ما حدث العام الماضي، وجاءت من أبرز قرارات مجلس الوزراء منع إقامة أى موائد رمضانية أو الاعتكاف وحظر سرادقات العزاء والاحتفالات والسماح بإقامة الصلوات في المساجد وصلاة التراويح بشرط  لا تزيد عن نصف ساعة.
 
وتضمنت قرارات مجلس الوزراء فى رمضان تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم بداية من السبت 17 إبريل المقبل واستئناف المسابقات الرياضية المختلفة للناشئين، لمنح الحافز الرياضي لطلاب المراحل التعليمية المختلفة وعدم السماح بإقامة الدورات الرمضانية فى الأماكن المفتوحة أو المغلقة.
 
وشملت قرارات مجلس الوزراء الالتزام بالمسافة الجسدية بين الحاضرين عند الجلوس والوقوف، وتحديد أماكن ثابتة للصلاة وتنظيم عدد وتدفق الأشخاص لدى الحضور والانصراف من أماكن العبادة.
 
 

شهر رمضان

صلاة التراويح

صلاة القيام فى المساجد

صلاة التراويح فى المساجد

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