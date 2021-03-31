إخلاء عقار الشرقية المائل من سكانه وإحاطته بكردون أمنى

الشرقية - إيمان مهنى

أصدر الدكتور جلال عبد الكريم، رئيس مدينة أبوحماد بالشرقية، قرارا بالإخلاء الفوري لعقار من سكانه بعد تعرضه لميل مفاجئ أمس الثلاثاء.

كما قرر رئيس المدينة عمل كردون حول العقار واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات فنية وهندسية وقانونية حيال هذا العقار تحت إشراف هندسي متخصص، مشددا على الإدارة الهندسية بمراجعة سلامة المنازل التي تشكل خطراً على الحياة.

وكان سكان العقار بمدينة أبوحماد، مكون من خمس طوابق علوية، تفاجأوا بميل شديد أمس الثلاثاء، وتلقت غرفة عمليات رئاسة مركز ومدينة أبوحماد بلاغا يفيد حدوث ميل بأحد العقارات السكنية بنطاق المركز.

وانتقل الدكتور جلال عبد الكريم، رئيس مركز ومدينة أبوحماد وقوات الحماية المدنية، بمعداتها وقوات شرطية وقسم الإدارة الهندسية إلى موقع العقار المشار إليه.