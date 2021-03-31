إحالة موجه بالقليوبية للتحقيق لوضعه سؤالا من منهج أبريل بامتحان مارس

القليوبية إبراهيم سالم

قرر ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، إحالة موجه الدراسات الأجتماعية المكلف بوضع أسئلة الأمتحانات الشهرية إلي التحقيق وتوزيع درجات السؤال علي باقي الأسئلة بعد أن شكا له عدد من الطلاب من وجود سؤال من منهج شهر أبريل أثناء زيارته لمدرسة عمربن عبد العزيز الابتدائية.

وتفقد ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، مدارس إدارة بنها التعليمية في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواءعبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

كما تفقد مدير تعليم القليوبية، مدرسة طه حسين الابتدائية ببنها، بحضور أكرم عبد الرحمن أغا مدير المدرسة، ومدرسة عمربن عبد العزيز الأبتدائية وكان في استقباله وكيل المدرسة القائم بأعمال مدير المدرسة، حيث تابع سير الامتحانات الشهرية لشهر مارس، وتأكد من اتباع الطلاب الاجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي داخل اللجان.

كما تابع مدير تعليم القليوبية، نظافة دورات المياه بالمعقمات والمطهرات والفصول والتهوية الجيدة والمناسبة داخل اللجان الأمتحانية والتعقيم المستمر والدائم للجان قبل الامتحان وبعده.