اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 30 مارس 2021 04:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

6 أطعمة تساعد فى الحفاظ على رطوبة الجسم.. منها البطيخ والحليب خالى الدسم

الثلاثاء، 30 مارس 2021 04:00 ص
6 أطعمة تساعد فى الحفاظ على رطوبة الجسم.. منها البطيخ والحليب خالى الدسم أطعمة ترطب الجسم
كتب محمود جلال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعتبر الفواكه والخضروات مفيدة جدًا لمساعدتنا على الحفاظ على بقاء الجسم رطبا، هذا لأنها تحتوي على الكثير من الماء الموجود فيه الفواكه مثل البرتقال والبطيخ، وخلال السطور التالية نرصد أهم هذه الأطعمة ، بحسب موقع "only my health".

الحليب الخالي من الدسم

الحليب الخالي من الدسم غني بفيتامين أ والكالسيوم وفيتامين ب 12 والفوسفور والبوتاسيوم، مما يجعله مغذيًا للغاية، لا يقينا الحليب من الجفاف فحسب، بل يرطب الجسم أيضًا بعد تمارين مكثفة.

الحليب الخالي من الدسم
الحليب الخالي من الدسم

 

البطيخ

هو أحد الفواكه المفضلة في الصيف ويساعد أيضًا الشخص على البقاء رطبا، يحتوي على 92٪ ماء وأيضًا ألياف إضافية تشمل فيتامين ج وفيتامين أ والمغنيسيوم، كما أنه منخفض السعرات الحرارية مما يجعله خيارًا جيدًا لتناوله بكميات جيدة دون القلق كثيرًا، كما يحتوي البطيخ على مضادات الأكسدة التي تقلل من تلف الخلايا.

الفراولة

توفر الفراولة مضادات الأكسدة التي تكافح الأمراض بما في ذلك فيتامين ج وحمض الفوليك والمنجنيز، يمكن أن يقلل تناول الفراولة من الالتهابات ويقيك من أمراض القلب والسكري وأنواع مختلفة من السرطان.

الفراولة
الفراولة

الخوخ

الخوخ من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية التي تساعد في الترطيب 90٪، كما أنه يحسن المشاكل المتعلقة بالجلد ويحتوي على حمض الكلوروجينيك المفيد لجسمك، هذه الفاكهة رائعة لقضاء الصيف ويمكن الحصول عليها بكميات جيدة بسبب 60 سعرة حرارية فقط.

البرتقال

يوفر فوائد صحية إلى حد كبير، كما يحتوي على كمية كبيرة من الألياف والعديد من العناصر الغذائية الأخرى التي تساعد في تعزيز مناعتك، يمكن أن يكون البوتاسيوم وفيتامين سي الموجودين في اللون البرتقالي مفيدين لصحة قلبك.

الخس

الخس مهم للحفاظ على الصحة وبالمثل، فإنه يساعد أيضًا في الحفاظ على رطوبة الجسم، يحتوي الخس على 96٪ من محتوى الماء، كما يحتوي على حمض الفوليك وهو مهم للنساء الحوامل لمنع العيوب الخلقية في الأنبوب العصبي.


اطعمة مفيدة لعلاج موجهة رطوبة

الصحة

فوائد البطيخ

فوائد الفراولة

فوائد البرتقال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

لماذا تحدث تشنجات العضلات وكيف نتجنبها؟ حافظ على رطوبة جسمك

الأربعاء، 10 مارس 2021 06:00 ص

فوائد الرطوبة داخل الكمامة.. تحمى من كورونا وأمراض الجهاز التنفسى

الأربعاء، 03 مارس 2021 11:00 ص

كيف تتحكم فى مستويات السكرى من المنزل.. حافظ على رطوبتك واعتنى بقدميك

الجمعة، 26 فبراير 2021 10:00 ص

باحثون: الرطوبة الناتجة عن استخدام الكمامة تقاوم فيروس كورونا

الأحد، 14 فبراير 2021 10:00 ص

دراسة توضح دور درجة الحرارة والرطوبة فى انتشار عدوى كورونا

الخميس، 04 فبراير 2021 06:00 ص

انخفاض الرطوبة فى الشتاء قد يؤدي إلى المزيد من حالات كورونا

الإثنين، 09 نوفمبر 2020 09:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة