اليوم السابع
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118 ألف و498 طلب تصالح بقيمة 529 مليون و233 ألف جنيه بكفر الشيخ

الثلاثاء، 30 مارس 2021 09:42 م
118 ألف و498 طلب تصالح بقيمة 529 مليون و233 ألف جنيه بكفر الشيخ اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ محمد سليمان

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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن عدد طلبات التصالح التى تلقتها المحافظة 118 ألفا و498 طلب تصالح، بقيمة 529 مليون و233 ألف جنيه، مشيراً إلى أن مبلغ التصالح سيعود على المواطنين فى صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمبانى المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مشيدا بأهالى المحافظة لإقبالهم على التصالح، لتوعيتهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.

 

وأضاف محافظ كفر الشيخ، فى بيان له، أن مد فترة التصالح لنهاية شهر مارس الجارى، فرصة منحتها الدولة للمواطنين للتصالح، فى ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى لـ 50 جنيهاً، ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40٪ جديدة بالنسبة لآخر التخفيضات التي أعلن عنها فى الجريدة الرسمية، مما زاد الإقبال على المراكز التكنولوجية الـ 9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الالكترونية "محليات"، و13 مركزاً للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحفاظًا على صحته، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح من خلال الكروت البنكية.

 

وناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أهالى المحافظة بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية بالمدن، أو التسجيل على البوابة الإلكترونية "محليات" أو التوجه إلى  13 مركزاً للمعلومات بالوحدات المحلية، لتقديم طلبات التصالح واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل انتهاء فرصة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء المقررة لها غداً الأربعاء نهاية شهر مارس الجارى.


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