يقام على مليون فدان خلال عامين.. أهم 10 معلومات عن مشروع الدلتا الجديدة

يعتبر مشروع الدلتا الجديدة الذى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنفيذها أحد أهم المشروعات التى ستساهم فى زيادة الأمن الغذائى فى مصر، حيث متوقع أن يضيف المشروع مليون فدان جديد للرقعة الزراعية لمصر.
يقام على مليون فدان خلال عامين.. أهم 10 معلومات عن مشروع الدلتا الجديدةالثلاثاء، 30 مارس 2021 04:05 م
خريطة مشروع الدلتا الجديدة
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