وذكرت شبكة "سى بى سى" الكندية اليوم الثلاثاء، أن ولايات كيبيك وأونتاريو وألبرتا وساسكاتشوان ومانيتوبا ونيوفاوندلاند ولابرادور وجزيرة الأمير إدوارد أعلنت تعليق استخدام اللقاح، فيما من المتوقع أن تحذو عدة ولايات أخرى حذوهم.

وفى منتصف مارس، تم تعليق لقاح أسترازينيكا لعدة أيام فى ألمانيا والعديد من الدول الأوروبية الأخرى كإجراء احترازى، بعد تقارير عن حدوث جلطات دموية لدى بعض الأشخاص الذين تلقوا اللقاح.