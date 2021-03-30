نائب رئيس مجلس السيادة السودانى يؤكد ضرورة إحداث التحول الديمقراطى

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أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، ضرورة إحداث التحول الديمقراطي بنهاية الفترة الانتقالية.

وشدد دقلو، لدى لقائه اليوم الثلاثاء، مع وفد من مجلس السلم والأمن الإفريقي برئاسة جين كاماو المندوب الدائم لكينيا لدى الاتحاد الإفريقي، على قدرة الحكومة على حماية المدنيين بدارفور، مشيرا إلى اكتمال تشكيل قوات حماية المدنيين بجانب قوات درع السلام التي تم نشرها بدارفور.

ووصف زيارة وفد مجلس السلم والأمن الإفريقي، بالمهمة لتزامنها مع تشكيل الحكومة الانتقالية بمشاركة الموقعين على اتفاقية جوبا لسلام السودان، مشيدا بدور مجلس السلم والأمن في حلحلة القضايا التي تواجه الدول الأعضاء.

وقال الفريق أول محمد حمدان دقلو إن النزاعات القبلية التي حدثت في دارفور مؤخرا هي إفرازات اجتماعية، لافتا إلى أن للحكومة خططا للعودة الطوعية للنازحين واللاجئين إلى قراهم.

من جانبها، قالت المندوب الدائم لكينيا لدى الاتحاد الإفريقي جين كاماو، التي تترأس بلادها الدورة الحالية للمجلس، في تصريح صحفي، إن زيارة وفد مجلس السلام والأمن الإفريقي للسودان جاءت بغرض الوقوف على عملية الانتقال السياسي الجارية بالبلاد.

وأشادت رئيسة الوفد بالجهد الكبير والتقدم الذي أحرزته الحكومة الانتقالية فيما يخص عملية الانتقال السياسي عبر التوقيع على اتفاق سلام جوبا، مؤكدة قدرة الأفارقة على معالجة قضاياهم بطريقة مجدية.