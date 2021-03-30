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مصر تشارك فى المؤتمر الدولى للمعلومات الجغرافية 2021.. اعرف أهميته

الثلاثاء، 30 مارس 2021 04:48 م
مصر تشارك فى المؤتمر الدولى للمعلومات الجغرافية 2021.. اعرف أهميته وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد بيومى زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء حول مشاركة الهيئة فى فعاليات المؤتمر الدولى للمعلومات الجغرافية 2021، والذى تنظمه الجمعية الجغرافية السعودية خلال الفترة من 29 – 31 مارس الجارى أون لاين، وذلك بمشاركة عشر دول عربية وأجنبية هى: "السعودية، مصر، الأردن، البحرين، ليبيا، المغرب، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا، الولايات المتحدة الأمريكية".

وأشار التقرير بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى ، إلى أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة المستجدات والاتجاهات المستقبلية فى تقنيات علم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها فى مختلف المجالات

وأضاف التقرير أن المؤتمر يضم عددًا من الجلسات العلمية وورش العمل، والتى تناقش دور نظم المعلومات فى تقييم مخاطر الموارد الطبيعية، ودور نظم المعلومات الجغرافية فى تقييم عناصر المناخ وأثرها، وتكامل نظم المعلومات والاستشعار من البعد فى الدراسات الميدانية، ودور نظم المعلومات الجغرافية فى تقييم الغطاء الخضرى وآثارها على الزراعة، ودور نظم المعلومات فى الدراسات الهيدرولوجية، ودور نظم المعلومات فى التنمية المكانية.

وأكد الدكتور زهران أن مشاركة الهيئة فى المؤتمر تأتى فى إطار رسالتها ورؤيتها الهادفة إلى نشر الوعى بثقافة الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء فى المجتمع العربى، مشيرًا إلى أن المؤتمر يعد من أكبر المؤتمرات فى تقنيات نظم المعلومات الجغرافية على مستوى الوطن العربي.

ومن جانبه، أشاد الدكتور على بن عبد الله الدوسرى رئيس مجلس إدارة الجمعية الجغرافية السعودية، ورئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر بالدور الهام للهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء فى تطوير وتحفيز الإبداع والتميز العلمي، وتنمية المعرفة لدى المجتمع فى مختلف المجالات العلمية والثقافية.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر تقام ورشة عمل للهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء بالتعاون مع جامعة عين شمس بعنوان "دعم القدرات البشرية فى مجال الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية " وذلك بمشاركة عدد من علماء الهيئة والجامعة.

 


التعليم العالى

الاستشعار من البعد

خالد عبد الغفار

الموارد الطبيعية

اليوم السابع بلس

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